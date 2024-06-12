新品‼️マテリア MATERIA ボレロ38 黒 ブラック　シースルー

高級ラグジュアリーマテリアMATERIAボレロ38黒ブラック生地にラメが入っていてフリルに高級感があります。冷房対策‼️結婚式、卒入学式などワンピースの羽織りなどお洒落に万能です♡買って満足して一度も来てないので同じような物があるので新品なまま気にいって下さる方に♡定価20000円＋税カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬



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