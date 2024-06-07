【美品】ドゥーズイエムクラス　タイトスカート

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一度着用したのみです。シルエットが綺麗なひざ丈タイトスカートです。ストレッチも効いた着心地も良い1着です。丈65㎝スリット23㎝ウエスト36㎝カラー···ベージュ柄・デザイン···無地シルエット···タイト素材···コットン季節感···春、夏、秋#ドゥーズイエムクラス#タイトスカート