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【美品】ドゥーズイエムクラス　タイトスカート
商品番号 E11003594835
商品名

【美品】ドゥーズイエムクラス　タイトスカート
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 2,614 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用したのみです。シルエットが綺麗なひざ丈タイトスカートです。ストレッチも効いた着心地も良い1着です。丈65㎝スリット23㎝ウエスト36㎝カラー···ベージュ柄・デザイン···無地シルエット···タイト素材···コットン季節感···春、夏、秋#ドゥーズイエムクラス#タイトスカート
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