新品★Urban Outfitters★レザー・マクラメ・クロスボディバッグ

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商品詳細
アメリカのUrbanOutfittersで購入しました。袋に入れて自宅オフィスで保管しています。ー新品・タグ付きークロスボディバッグーUO限定商品ーレザー素材ー約W23cmxL19cmxD6cmー定価約8000円＊喫煙者やペットはいないです。＊他にも多数UrbanOutfitters商品を出品しています。 #AlohaQueenUO関連タグ#UO #UrbanOutfitters #アーバンアウトフィッターズ #海外ブランド #バッグ #ショルダーバッグ #クロスバディ #レザー #新品 #プレゼント #革 #おしゃれ #シンプル #モダン #ボーホー #ボヘミアン #茶色 #ブラウン #マクラメ
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スタッズマクラメ ウォレット クロスボディバッグ - エクリュ | ZARA ...
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