ヤマハ メトロノーム MP-80 ピンク USED美品

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ヤマハYAMAHAメトロノームMETRONOMEMODELMP-80色ピンクUSED美品生産終了品ヤマハのメトロノームMP-80です。色は薄ピンク色で、美しい響きの横で、正確なテンポを刻む定番のメトロノームです。外装はABS樹脂、振子パネル部蓋付き。定番の三角錐スタイルのデザイン、スペースを十分に確保したボディデザインを追及した豊かで深みのある響きのゼンマイ駆動による振り子式メトロノームです。サイズ底9.5×10（cm）高さ20.5cm重量約420g仕様色ピンク拍子左下0・2・3・4・6の打鈴音切り替え目盛り色グレーネジ巻きツマミ右下コンディションUSED美品生産終了品個人宅保管期間あり使用感の少ない美品です。拍子、ネジ巻きツマミ、動作確認済・背面に小汚れがあります（写真8枚目）・目盛り表示にスレ傷があります（写真9枚目）・背面に小傷、ネジ巻きツマミの金具に変色があります（写真10枚目）