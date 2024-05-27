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Patagonia パタゴニア　フリース　レディース
商品番号 G38515541228
商品名

Patagonia パタゴニア　フリース　レディース
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,995 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアフリース2トーングレーターコイズ2014年製のPatagoniaフリースです。廃盤商品のため、現在は手に入りません。購入してからあまり着る機会がなく、産後体型の変化でめっきり着用しなくなりました。どなたか着ていただける方にお譲りしたく、よろしくお願い致します。【カラー】ライトグレー【コンディション】使用感あまり感じられず、良い状態です。【表記サイズ】WOMEN'SSカラー···グレー季節感···春、秋、冬
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