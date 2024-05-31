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【極美品】kate spade ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way 肩掛け
商品番号 D89517836744
商品名

【極美品】kate spade ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way 肩掛け
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

katespadeの2wayハンドバッグです♪肩掛け自力トートバッグミニボストンクロスボディ【状態】結構1度使用したのみで自宅保管していたので、状態はかなり良いです。目立つ汚れ等見当たりません。【サイズ】およそ幅31cm高さ19cmマチ15.5cm持ち手42cm※多少の誤差はご了承ください。【素材】レザーシボ【カラー】ホワイト〇発送基本1.2日で簡易梱包にて、発送いたします。ご質問や御要望はお気軽にどうぞ♪
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