美品✨サルヴァトーレフェラガモ　ショルダーバッグ　ヴァラ　2way　スウェード

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商品詳細
○ブランドSalvatoreFerragamo サルヴァトーレフェラガモ○アイテムショルダーバッグ ハンドバッグ 2wayカメラバッグ アクセサリーポーチ箱型 スウェード スエード 起毛素材起毛感 ヴァラリボン ガンチーニ 自立型シルバー金具 肩掛け 斜め掛け フラップ○サイズ（約）タテ17cmヨコ23cmマチ8cmハンドル37cmショルダー全長111cm(調節可能)平置き実寸。着画はお断りいたします。○仕様ファスナーポケット×1○状態ランク：A中古品の為お写真の通りの使用感はありますが、大きく目立った傷や汚れはなく美品です。まだまだ気持ちよくお使いいただけます。ランク説明Ｎ：新品・未使用品Ｓ：新古品または新品同様、未使用に近い物Ａ：多少使用感はあるが、外見は状態の良い物Ｂ：多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物Ｃ：使用感、劣化も多い物J：ジャンク品※あくまでも中古品であることをご理解ください。※状態は主観での判断になります。※傷や汚れを見逃す場合もあります。○カラーオレンジブラウンイエロー 黄色オレンジ 橙色オーカー オークル 黄土色 茶色○素材スウェード 起毛○付属品本体のみになります。※写真に写っていても記載がないものは付属しません。○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。No.47
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