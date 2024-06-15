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HERMES エルメス　ビンテージ　ナポレオン　スカーフ
商品番号 P57056539604
商品名

HERMES エルメス　ビンテージ　ナポレオン　スカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のエルメスのヴィンテージカレ「ナポレオン」柄のスカーフです！20年以上前に国内正規店で購入した物です。購入当初、一度使用しましたが、長期間使用されずに保管していました。ヴィンテージ品ですので、多少の汚れ等はあるかもしれませんが、目立つ様なキズ等も無く、状態は良いかと思います。ヴィンテージ品が好きな方に如何でしょうか？付属品はありません。写真をご確認いただき、ご理解のある方のみ、宜しくお願い致します。
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