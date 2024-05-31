未使用MARNI マルニ トートバッグ ハンモックバッグ イエロー

ご覧いただきありがとうございます。【状態】：新品、未使用【ブランド】：MARNIマルニ【サイズ】：約幅40cm×高さ37cm（最大60cm持ち手含む）、持ち手58cm（素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります）【カラー】：イエロー写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。【マテリアル】：ポリエステル、コットン【付属品】：保存袋、タグ▲ブランドディスカウントストアで購入国内で修理等は受けられません。▲発送に関して：全国送料無料です。原則として、ご入金いただいてから1-2日以内に発送させていただきます。万が一、諸事情により遅れる場合は、事前にご連絡させていただきます。▲商品の外部包装は、輸送中の破損の可能性があるため、ご理解いただけますようお願い申し上げます▲ご質問があれば、まず私にご連絡ください。お願いします.(^_^)購入希望の方はお早めに(^_^)最後までお読み頂きありがとうございました(^_^)



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