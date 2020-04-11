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珈琲貴族 珈琲貴族

アールビバン株式会社で購入した珈琲貴族先生の複製版画になります引越しで保管場所が限られ手放すことになりました。珈琲貴族先生がお好きな方に引き取っていただけたらと思います。版画にキズ等がないかと確認したあと暗所で保管していた為陽の光には当たっておりません