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BAREFOOT DREAMS／ベアフットドリームス フーディ パーカー
商品番号 H75916014133
商品名

BAREFOOT DREAMS／ベアフットドリームス フーディ パーカー
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。BAREFOOTDREAMS／ベアフットドリームスフーディーパーカー　レディースとなります。お色はベージュです。サイズ：Sサイズ(USAサイズ)ゆったり着られます。モコモコ、フワフワの肌触りが優しくて、着心地がとても良いです。●サイズ肩幅　37身幅　46着丈　75袖丈　60※素人採寸●着用しておりましたので、ある程度の使用感はご了承ください。自宅保管品になりますので、ご理解頂ける方ご購入よろしくお願いいたします。コンパクトに圧縮して発送いたします。●コメントなしの即購入も歓迎です☆#BAREFOOTDREAMS#ベアフットドリームス#フーディーパーカーこちらはベアフットでの購入ですが#ロンハーマン　お好きな方にもオススメです◎タグはロンハーマンお借りしました。
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