BAREFOOT DREAMS／ベアフットドリームス フーディ パーカー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。BAREFOOTDREAMS／ベアフットドリームスフーディーパーカー レディースとなります。お色はベージュです。サイズ：Sサイズ(USAサイズ)ゆったり着られます。モコモコ、フワフワの肌触りが優しくて、着心地がとても良いです。●サイズ肩幅 37身幅 46着丈 75袖丈 60※素人採寸●着用しておりましたので、ある程度の使用感はご了承ください。自宅保管品になりますので、ご理解頂ける方ご購入よろしくお願いいたします。コンパクトに圧縮して発送いたします。●コメントなしの即購入も歓迎です☆#BAREFOOTDREAMS#ベアフットドリームス#フーディーパーカーこちらはベアフットでの購入ですが#ロンハーマン お好きな方にもオススメです◎タグはロンハーマンお借りしました。
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