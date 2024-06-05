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MARC JACOBSショルダーバッグ
商品番号 G73260933220
商品名

MARC JACOBSショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックバッグの中のカード入れのところに白い汚れがあります。(写真3枚目)使う分には気にならないと思います！コメントなど気軽によろしくお願いします！多少のお値下げ可能です！
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