エルメス ヴィンテージ カバナ D刻印

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商品詳細
毎日価格変更してます、上がることもありますのでご了承くださいm(__)mリユース店で購入、その後真贋鑑定済みです。既に廃盤になっており入手困難です。付属品：なし外側：傷、汚れ、ハンドル・開口部フチ素材ヒビ(小)、補色。内側：スレ、汚れ、ポケットフチ糸ほつれ。その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce796355.html
http://narcologia.ru/goods/rouge96110.html
http://narcologia.ru/goods/plaque26407.html
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