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- 新品☆ 濃いグレー地にレオナール風の花柄がいっぱいあるカットソー☆LLサイズ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。濃いグレー地にレオナール風の花柄がいっぱいあるカットソーです。前見頃にも後見頃にもいっぱいお花柄があり豪華です。キラキラとストーンもついていて綺麗です。サイズは脇下56cm肩幅41cm着丈74cm袖丈37cm素材はポリエステル 95%ポリウレタン 5%他にも出品しています。お楽しみください！
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