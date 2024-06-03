新品☆ 濃いグレー地にレオナール風の花柄がいっぱいあるカットソー☆LLサイズ

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ご覧いただきありがとうございます。濃いグレー地にレオナール風の花柄がいっぱいあるカットソーです。前見頃にも後見頃にもいっぱいお花柄があり豪華です。キラキラとストーンもついていて綺麗です。サイズは脇下56cm肩幅41cm着丈74cm袖丈37cm素材はポリエステル 95%ポリウレタン 5%他にも出品しています。お楽しみください！