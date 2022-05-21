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- ユニクロ x MARNI オーバーサイズオープンカラーシャツ(半袖 )
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商品詳細
袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋カラー···ブラックユニクロとマルニのコラボアイテム。ハリがあるサテン生地の、ドレープ感あるオープンカラーシャツ(Sサイズ)です。転売目的の購入ではなく、いただきものなのですが、自分では着用しないため新品未使用での販売です。喫煙者がいない自宅で保管しております。ご検討ください。#ユニクロ#UNIQLO#マルニ#MARNI
http://narcologia.ru/goods/symmetric271145.html
http://narcologia.ru/goods/waveform65117.html
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