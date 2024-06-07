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ブルーx白　ラルフローレン　長袖シャツ　ポニー刺繍　美品　レディース
商品番号 Y80052799931
商品名

ブルーx白　ラルフローレン　長袖シャツ　ポニー刺繍　美品　レディース
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数多くの中よりご覧頂き誠にありがとうございます。ラルフローレンコットンシャツです。ほとんど着ておりませんがサイズアウトのため出品します。脇下身幅45センチ着丈63センチ素人採寸ですので誤差はご容赦くださいませ。7サイズもアップしておりますので是非お出かけ下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
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