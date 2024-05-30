Jean Nassaus ペイズリー柄タンクトップ

JeanNassausペイズリー柄のタンクトップです。フロント部分はボタンで開閉できるので、重ね着で色々な着こなしが出来そうです。カラフルな糸を編んだものが、フロントのポイントになっています。胸元と背中部分がタックになっていたり、ボタンをかけるループが布で作られていたり、とても凝ったデザインです。一度も着用せず、クローゼットにしまってありました。新品未使用です。



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