【ダブクロ新品】2WAYパワショルオーガンジーブラウス

2WAYパワショルオーガンジーブラウスNo.333683オフシロダブルクローゼット【Wcloset】定価：4950円新品未使用の変えボタン付き以下、引用ですフェミニンで華やかなムード漂うオーガンジーブラウス。シンプルだけど、存在感のあるデザインが人気のオーガンジーブラウスが長袖になって登場です。前後どちらでも着用でき、羽織としてもお楽しみ頂ける2WAYデザイン。トレンドのシアーな質感で、重たくなりがちな秋冬の装いに軽やかな印象をプラスしてくれます。やや長めの袖丈で露出を控えつつ、丸みのあるフォルムが愛らしい一着。いつものコーディネートに華を添えてくれる、主役級アイテムです♪スタイリングコーデに取り入れるだけで華やぐ主役アイテムなのでボトムスはシンプルなものと合わせるのがオススメ。明るめデニムと合わせてカジュアルダウンさせたり、リブパンツと合わせてゆるっとリラックスコーデも◎。両面着用可能なので、気分に合わせて表情の異なるデザインを楽しめます。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、レース、レース素材···シフォン/チュール



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ただのシアー”はもう飽きちゃった。パワショル×オーガンジーの甘辛 ...



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