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新品チョコレートバッグニッチハンドバッグ女性ソフトチェック斜めショルダーバッグ
商品番号 S55772115229
商品名

新品チョコレートバッグニッチハンドバッグ女性ソフトチェック斜めショルダーバッグ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 22,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封です長さ23CMです高さ16CMですご覧いただきありがとうございます。お気に召しましたらコメントなしで即購入OKです。仕事をしておりますのでお返事や対応が遅くなることもございますが、なるべく迅速に対応させていただきます。すべてアウトレット激安の赤字出品ですのでお見逃しなく！コメントを頂いていても先に購入された方が優先となります。どうぞよろしくお願い致します。よろしくお願い致します黒い色です
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