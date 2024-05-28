ルイヴィトン ポルトフォイユ・サラ ピンク 長財布 貴重 ...

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ルイヴィトン LOUIS VUITTONポルトフォイユ・サラカラー...ピンク長財布ルイヴィトン名古屋高島屋店にて購入19x10.5x2cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・アンプラントレザー（皮革の種類：牛革）ライニング：グレインレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ゴールド）スナップボタン開閉式マチ付きコンパートメントx2ファスナー式コインポケット内フラットポケットカード用ポケットx16半年使用し、その後は保管していました！大切に使っていましたが、すれ、剥がれ、傷、汚れなどありますので、ご了承下さい。写真に写っているもの全てセットです(^-^)領収書の名前はペンで消してあります。この色はもう販売していないので、レアになってます！