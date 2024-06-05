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COACH コーチ　折り財布　ホワイト　白色　ドリーミーベジ柄　ピンク
商品番号 H37820212802
商品名

COACH コーチ　折り財布　ホワイト　白色　ドリーミーベジ柄　ピンク
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用、タグ付きPepperWalletWithDreamyVeggiePrint定価:198ドル型番：C8727IMCAHカラー：チョーク　ホワイト　白色　ドリーミーベジ柄野菜柄　レッド　ラディッシュ金具の色：ライトゴールドサイズ横幅：11cm高さ：9.5cmマチ：2.5cm仕様間口：スナップボタン開閉内側:札入れｘ1、オープンポケットｘ2、カードポケットｘ6外側:スナップ式小銭入れｘ1、カードポケットｘ1素材：レザー付属品:タグ＊アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。基本的に箱、紙袋は付属しておりません(;_;)ご了承くださいm(__)m私自身がアメリカのコーチアウトレットオンラインショップにて購入した正規品、本物です。コピー商品等は一切取扱っておりません。☆日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。即購入OK即日発送致します。☆3T54
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