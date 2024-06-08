マイカアンドディール　Tシャツ

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商品詳細
マイカアンドディールで購入したロゴTシャツです。大好きなブランドのTシャツで毎年購入していますが、この水色の色合いが似合わず出品しています。オーバーサイズです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏
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