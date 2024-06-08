黄色水彩画白い花　着物リメイクトップス　バスト120cm以上　腕まくり

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商品撮影の為一度着用いたしました。古着の着物をハンドメイドでリメイクしております。薄い黄色地にいわさきちひろのような世界感の水彩画風の白い花の着物のリメイクです。柔らかい素材なので重ね着にもオススメです。首元と袖口がゴムなので着替えも楽チンで腕まくりもできて快適です着用イメージは身長155cmの者です。着用イメージ動画季節感...春,夏,秋,冬オールシーズンご着用いただけます。薄手の生地ですが、生地に季節感はないのでアンダーウェアで調節できると思います。★まゆの手作りの着物リメイクをご購入されたご希望の方に名刺サイズのメッセージカードを無料でお付けいたします。下記商品参照【https://jp.mercari.com/item/m79430115600?utm_source=android\u0026utm_medium=share\u0026source_location=share】ご購入の際にお申し付けください。※平置きサイズは素人採寸なので目安です。※解きキズ、解き糸、折りシワ等ございましたら、ご容赦願います。※検品はしておりますが見落としがある場合もございます。※手作りのリメイク品なので神経質な方はご遠慮ください。※ネコポスで発送します。#ブラウス#着物リメイク#体型カバー#正絹#ハンドメイド#シルク#フリーサイズ#軽い#ゆったり#抹茶#芝草素材...シルク季節感...夏,秋,冬