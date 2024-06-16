Keita Maruyama シノワズリ 半袖　シャツ　ジャケット

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ケイタマルヤマ シノワズリ風 シャツジャケット肌触りさっぱりサラサラの着心地バツグンのトップスです。ボタンを閉めて1枚で着てもよし、インナーを着て上に羽織ってもよしの1着です。カラー···ベージュ袖丈···半袖