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Keita Maruyama シノワズリ 半袖　シャツ　ジャケット
商品番号 L24391070914
商品名

Keita Maruyama シノワズリ 半袖　シャツ　ジャケット
ブランド名 ケイタマルヤマ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイタマルヤマ　シノワズリ風　シャツジャケット肌触りさっぱりサラサラの着心地バツグンのトップスです。ボタンを閉めて1枚で着てもよし、インナーを着て上に羽織ってもよしの1着です。カラー···ベージュ袖丈···半袖
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