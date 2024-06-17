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- 新品タグ付き ポロラルフローレン 麻 ブラウス
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商品詳細
素材···麻ラルフローレンの七分袖ブラウスです。購入したのみの未使用品です。サイズはアメリカサイズのXSで、日本サイズのSです。平置きで身幅約48センチ、着丈約59センチです。購入した後、家で保管していたので、目立つ汚れやほつれはないと思いますが、見落としがありましたらご容赦ください。発送方法はゆうゆうメルカリ便になる場合がございますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/stepchild571652.html
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