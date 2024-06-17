THICCオリジナルジップチェーンピアスシャツ

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ご閲覧いただきありがとうございます。THICCオリジナルジップチェーンピアスシャツになります。購入後、一度着用した後自宅で保管していた商品になります。汚れなどはない商品です。襟元のネックレス部品も同梱して発送いたします。