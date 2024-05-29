Diagram GRACE CONTINENTAL ライトアウター　個性的

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DiagramGRACECONTINENTALダイアグラムグレースコンチネンタルサイズＳ 36着丈約53cm程度 前身頃着丈約57cm程度 後身頃身幅約45cm程度袖丈約50cm程度日本製デザイン性があり１枚羽織るとオシャレにきまります。ブルーと紫色を混ぜたようなお色です。目立つ難無くまだまだ使っていただけます☆※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。特に目立った傷汚れは見当たりませんが、素人検品のためご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。自宅保管、古着であること、また環境下の違いによるモニターと現物との色合いの違いにご理解いただけますようお願い致します。どうぞ宜しくお願いいたします^⁠_⁠^テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル