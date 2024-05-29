PRADA ポロシャツ/ゴルフウェア/M

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◾️ブランド名PRADAプラダ◾️ブランド詳細柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···半袖季節感···春、夏定価¥40000ほど◾️状態新品未使用品しわなどはアイロンかけてから発送いたします◾️寸法着丈:57cm肩幅:40cm身幅:45cm※個人の寸法なので多少の誤差はご了承ください#PRADA#プラダ