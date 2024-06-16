INED イネド　キャミソール

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商品詳細
INEDイネド キャミソール画像では分かり辛いですが、銀の糸が折り込まれた、深緑の綺麗な色のキャミソールです。日本製の筒状に編まれたホールガーメント製法で、縫い目がありません。ごわつきが無く、着心地が良い商品です。●サイズ：9号サイズ伸びる素材なので、体型気にせず着ていただけます。●素材： 綿 45% アクリル 45% ナイロン 10%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはなく比較的綺麗な状態かと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。商品発送時には、圧縮袋に入れて送付させて頂く場合もございます。
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