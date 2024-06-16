美品 ステュディオス STUDIOUS 日本製ギャザーブラウス カットソー

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商品詳細
美品ステュディオスSTUDIOUS日本製カットソーギャザーブラウス使用感はなく新品に近い状態です特筆すべきダメージはありません。カーキ系サイズ0大きめの作りL〜XLに相当だと思います身幅：59cm着丈：57.5cmゆき丈：32cm多少の違いはご容赦ください中古品としてご理解のうえご検討ください値下げ不可です
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