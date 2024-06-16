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美品 ステュディオス STUDIOUS 日本製ギャザーブラウス カットソー
商品番号 K53196571120
商品名

美品 ステュディオス STUDIOUS 日本製ギャザーブラウス カットソー
ブランド名 ステュディオス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品ステュディオスSTUDIOUS日本製カットソーギャザーブラウス使用感はなく新品に近い状態です特筆すべきダメージはありません。カーキ系サイズ0大きめの作りL〜XLに相当だと思います身幅：59cm着丈：57.5cmゆき丈：32cm多少の違いはご容赦ください中古品としてご理解のうえご検討ください値下げ不可です
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