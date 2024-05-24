martin margiela マルタンマルジェラ　ボーダープリントカットソー

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*´︶`*)即購入⭕️です!!◇◇商品名◇◇マルタンマルジェラ ボーダープリントカットソー◇◇商品説明◇◇マルジェラらしい技ありプリントのカットソーブラウン色のボーダーで着回しのきく一枚です。一年前くらいに大手リユースショップより購入し、ワンシーズン着用したものになります。（着用回数3回ほど）その他、春物はこちら→#yuk春物◇◇サイズ◇◇サイズSくらい（表記タグなし）着丈53cm身幅41.5cm肩幅43cm袖丈21cm※平置き実寸素人採寸ですので多少誤差のある場合がございます。◇◇状態◇◇後襟ぐり部に小さな穴あきがございますが、着用時はほとんど目立たないと思いますその他に関しては、私感になりますが美品と言っていいかと思います。★他にも、ジャンル問わず多数出品中ですのでよろしければご覧ください‼気になる商品の価格相談等、お待ちしております♪当アカウントの商品はこちらから‼レディース全商品➡#yukshopレディース夏物➡#yuk夏物
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