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ネックレス　トップ　k18　オープンハート
商品番号 R82552180620
商品名

ネックレス　トップ　k18　オープンハート
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネックレス　トップ（ハート）・k18（刻印あり）・0.3g多少のスレはあると思いますが、目立つキズはありません。付属品なし（トップのみ）簡易包装（ネコポス）#k18ネックレストップ#オープンハートペンダント
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