【美品】FURLA フルラ ショルダーウォレット 長財布 サフィアーノ ホワイト

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商品詳細
☆即購入\u0026コメント無し購入大歓迎☆◆商品内容ブランド:FURLA○サイズ詳細(cm)縦:11横:20マチ:3※平置き素人測定の為、多少誤差あります。素材:レザーサフィアーノ カラー:ホワイト◆商品状態多少のヨゴレ等がありますが、その他全体的に目立った傷や汚れ等が少なく、使用上は問題ないと思います！写真を確認下さい。※その他、状態の詳細は画像にてご確認ください。※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。 【購入前にハセさん夫婦からお願い】その他の詳細はプロフィールに記載していますのでご了承の上、ご検討とご購入お願いします。No.0-409
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