最終値下げ！ヴィンテージ【courreges】クレージュ ショルダーバッグ

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商品詳細
最終お値下げ致します！8,900円→6,900円お安いです☺︎【courreges】✔️クレージュクレージュのヴィンテージショルダーバッグです。ボックス仕様でころんとしていてかわいいです。どんなお洋服にも合います♡コンパクトですが、BOX型なので携帯、ポーチ、財布がゆったりと入ります。大きく開くので、出し入れもしやすいです。小さめの可愛いバッグをお探しの方、ビンテージ品になりますので、他の人と同じになりにくいかと思います。個性的なお品物をお探しの方よろしくお願いします。■カラーブラウン■サイズ縦約14cm横約19cmマチ約8cmショルダー約54cm〜60cm■素材レザー断捨離のため出品します☺︎✔️前面にスレっぽい箇所ありますがあまり目立ちません。他綺麗な状態です。＊他にもブランド系、セレクトショップ系多数出品しています！是非のぞいてください☺︎＊割引も行なっておりますのでお気軽にお問い合わせください。＊ご購入前にコメントお願いします。＊サイズなどお問い合わせはお気軽にどうぞ☺#roku#tomorrowland#unitedarrows#ua##janesmith#perverze#leinwande#mame#hakuji#ritoお好きな方に#vintage#dress#fashion#kawaii#cordinate#skirt#ファッション#東京#おしゃれ#モード#シンプル#かっこいい#クレージュ＃ショルダーバッグ＃レザー＃ボックスバッグ#ヴィンテージ＃キャメル＃マイクロショルダーバッグ＃ミニバッグ＃courreges
http://narcologia.ru/goods/sci-fi841347.html
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http://narcologia.ru/goods/ambassador320606.html
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