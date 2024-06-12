美品】PRADA プラダ 二つ折り 財布 サフィアーノ ブルー 1MV204 ...

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！！お値下げしました！！【PRADAウォレット】 お財布を新調したので出品致します★2枚目の写真は自然光で撮影し、加工なしのものになっております！お気に入りで使っていたので、角に少々擦れがございますが綺麗な状態だと思います♪気になることがございましたらコメントくださいませ！！【型番】1MV204SAFFIANOMULTIC【色】ASTRALE+NUBE財布 ブランド 二つ折り 美品 ブルー 水色PRADAプラダ