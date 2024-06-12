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【美品】PRADA プラダ　二つ折り　財布　サフィアーノ　ブルー　1MV204
商品番号 F72912511177
商品名

【美品】PRADA プラダ　二つ折り　財布　サフィアーノ　ブルー　1MV204
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

！！お値下げしました！！【PRADAウォレット】　お財布を新調したので出品致します★2枚目の写真は自然光で撮影し、加工なしのものになっております！お気に入りで使っていたので、角に少々擦れがございますが綺麗な状態だと思います♪気になることがございましたらコメントくださいませ！！【型番】1MV204SAFFIANOMULTIC【色】ASTRALE+NUBE財布　ブランド　二つ折り　美品　ブルー　水色PRADAプラダ
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