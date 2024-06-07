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◆高級レザー◆ 新品　ポールスミス 長財布　ブラウン　メンズ 71q135
商品番号 K84511231003
商品名

◆高級レザー◆ 新品　ポールスミス 長財布　ブラウン　メンズ 71q135
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmith本革レザーの雰囲気ある逸品雰囲気はもちろん、多彩な収納力も魅力です。・長財布　財布　かぶせカラー：ブラウン　茶色・新品国内正規品楽天参考価格：38000特価品のため値下なし、早い者勝ちでお願い致します。購入時からのスレ、小傷はご容赦くださいませ。値段は消してあります。◆◇◆◇◆◇箱について◆◇◆◇◆◇◆◇★トップ画像のブランド箱はつきません。ブランド箱をご希望の場合＋500円で変更可能です。購入前にコメント下されば金額を変更しますので、必ず購入前にコメント下さいませ(^^)※黒箱は必ずしもぴったりサイズでない場合があります。ご了承下さい。★+500円でプレゼントラッピングも承ります！箱とラッピングどちらもの場合+900円にて承ります！希望の方は事前にコメント下さい。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇メンズレディース財布レザー小銭入れカードケースパスケース定期入れ本革ブリーフケース、財布、バッグ、カードケース、スマホケース、キーケース、コインケースなど多数出品中　ハーフウォレットクリスマスプレゼント誕生日父の日母の日
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◇高級レザー◇ 新品 ポールスミス 長財布 ブラウン 70wd477-
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