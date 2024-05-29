バーバリーロンドン　カシミア100％マフラー　ブラウン　チェック柄

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商品詳細
匿名配送で24時間以内に発送しています。バーバリーのマフラーです。家族がプレゼントでいただいたもので、数回使用してクリーニング後、保管しておりました。サイズ‥130×32フリンジ約7センチ素材‥カシミア100%気になる汚れ、破れ等無いように思います。実際より明るく写ってしまうのですが、色は1枚目の写真が近いですカシミアの柔らかい手触りで、落ち着いた雰囲気の上品なブラウンカラーです。即購入OKですよろしくお願いします。#AKI_
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