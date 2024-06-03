イアパピヨネ　キャラかごバッグ　ペンギン

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商品詳細
イアパピヨネペンギンのかごバッグです。昨年の購入し夏の間何度か使用しました。持ち手に少し使用感があるかと思います。裏側の茶色い部分は元から素材がこのような色だったようです。
http://narcologia.ru/goods/browse762391.html
http://narcologia.ru/goods/pompous135523.html
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