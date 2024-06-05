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MSGM ロゴプリントT
商品番号 M96732619089
商品名

MSGM ロゴプリントT
ブランド名 エムエスジイエム
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年春夏モデルですこちらで新品を購入しました数回ほどの使用で、汚れはなく美品です毎年人気のMSGM/エムエスジーエム小さめのロゴプリントTシャツシンプルなのでコーディネートにも取り入れやすく着るだけでキャッチ―な1枚。　イマドキなオーバーシルエットが◎！Sサイズ肩幅46身幅55着丈70　柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖
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