MSGM ロゴプリントT

2020年春夏モデルですこちらで新品を購入しました数回ほどの使用で、汚れはなく美品です毎年人気のMSGM/エムエスジーエム小さめのロゴプリントTシャツシンプルなのでコーディネートにも取り入れやすく着るだけでキャッチ―な1枚。 イマドキなオーバーシルエットが◎！Sサイズ肩幅46身幅55着丈70 柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖



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