ジャーナルスタンダード relume ブルー ストライプ シャツ ブラウス

JOURNALSTANDARDレリュームのプルオーバーブラウスになります。イタリア製Andreazza\u0026Castelliのハリのあるコットン100%生地を使用しています。左肩のボタンがアクセントとなるデザインでオーバーサイズな着こなしができます。色はブルーでストライプ柄の生地のためカジュアルからオフィススタイルまで清潔感のある綺麗な着こなしにお勧めです。◆色ブルー◆サイズフリーサイズ身幅 約59cm袖丈 約47cm着丈 約70cm◆素材綿 100%◆状態特に目立つ汚れや傷はございません。素人検品のために見落としがある可能性があること、自宅保管品にご理解あるお方にお譲り致します。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)



コットンローンストライプギャザーブラウス



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追加》オーガニックコットンミックスストライプシャツ（シャツ ...



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