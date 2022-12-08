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- レリューム 長袖シャツ（美品）
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商品詳細
レリュームの長袖シャツになります。肩幅約47.5センチ、着丈約58センチです。刺繍がとても綺麗でオススメです！色味は4番目に記載している写真が近いです。※発送は簡易包装で商品を圧縮して送らせていただきますので、たたみジワなどあるかと思いますがご了承ください。※検品はこまかくしているつもりですが、素人検品の為見落としがあればすみません。※発送方法は一番安い方法で送らせて頂きます。テイスト・シーン···大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍
http://narcologia.ru/goods/hesitantly817484.html
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