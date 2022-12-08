レリューム　長袖シャツ（美品）

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【UNIVERSAL OVERALL / ユニバーサルオーバーオール】別注 ポンチ長袖Tシャツ

レリュームの長袖シャツになります。肩幅約47.5センチ、着丈約58センチです。刺繍がとても綺麗でオススメです！色味は4番目に記載している写真が近いです。※発送は簡易包装で商品を圧縮して送らせていただきますので、たたみジワなどあるかと思いますがご了承ください。※検品はこまかくしているつもりですが、素人検品の為見落としがあればすみません。※発送方法は一番安い方法で送らせて頂きます。テイスト・シーン···大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍