6 (roku) ストライプシャツ

定価28,600yenColor:OffWhiteSize:36(s)使用回数1〜2回です。首元のボタンは取り外し可能です。シャツは畳んで発送するので、畳みジワなどご理解の上でご購入お願い致します。状態はかなり良いですが、あくまで中古品としてご理解お願い致します。



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