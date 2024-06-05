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6 (roku) ストライプシャツ
商品番号 N69655160498
商品名

6 (roku) ストライプシャツ
ブランド名 ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価28,600yenColor:OffWhiteSize:36(s)使用回数1〜2回です。首元のボタンは取り外し可能です。シャツは畳んで発送するので、畳みジワなどご理解の上でご購入お願い致します。状態はかなり良いですが、あくまで中古品としてご理解お願い致します。
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