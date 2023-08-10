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美品　Vivienn Westwood 半袖Tシャツ
商品番号 T22282304758
商品名

美品　Vivienn Westwood 半袖Tシャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル
特別価格 税込 1,673 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィヴィアンウエストウッドTシャツサイズ　2着丈　約52㎝身幅　約42㎝カラー　紺　ネイビー袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏画像4枚目　わかりづらいですが、絞った感じで縫われたデザインです！あまり着てません。他にもヴィヴィアン、Tシャツ多数出品中！↓#ラッキーおまとめ割引中綺麗ですが、自宅保管のため、シワ等細かく気にされる方のご購入はご遠慮下さい。オンワード　23区　ソニアリキエル　自由区　組曲　ポールスミス　アイシービー　アナイエストネーション　バーニーズニューヨーク　ユナイテッドアローズ　シップス　ビームストゥモーローランド　ボールジィ　デプレマックスマーラ　アルマーニ　セオリー　クロエ　グレースコンチネンタル　ダイアンフォンファステンバーグイエナ　ジャーナルスタンダードラルフローレン　バナリパ　アバクロ　ギャップ　カルバンクライン　ダナキャラン　バーバリー　マークジェイコブス
http://narcologia.ru/goods/rouge552810.html
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