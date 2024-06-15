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バンダイ　たまごっちみーつ　パステルみーつ　パープル
商品番号 M69311791114
商品名

バンダイ　たまごっちみーつ　パステルみーつ　パープル
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 6,120 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

USED品です。使用頻度は少なめですが、子どもが使用していたため、目立った傷等はございませんが、小傷があることご了承ください。作動確認済。箱・説明書有りです。自宅保管の旨、ご了承ください。
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