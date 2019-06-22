COACH❤️パイソン柄❤️バック

柄・デザイン...その他素材...本革バッグサイズ...A4サイズ収納可パイソン柄が素敵なバックです。ショルダーにもなります。収納は３か所に別れていて、真ん中はファスナー付きです。３回ほど使用した後、自宅保管しておりました。全体に傷もなく美品だと思います。サイズ自己採寸ヨコ34タテ28巾15取っ手48どなたかに使って頂けると嬉しいです。



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