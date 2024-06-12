豊岡鞄　TUTUMU Journey Sベージュカラー

ご閲覧していただきありがとうございます。豊岡鞄(TUTUMUJourneyS)のベージュカラーを出品いたします。現在このカラーは在庫切れとなっており大変人気な商品です。1度しか使用しておらず、大変美品ですが肩紐に初期不良のインク漏れ?のようなものがあります。(写真5枚目)【以下公式紹介文章】・ドライな質感で撥水性の高い特殊ナイロン・ショルダーなどに上質のヌメ革を使用・天ファスナー開閉式、外側にホック付属・A5サイズ手帳をゆったり収納可能・内装オープンポケット×３・ベルトは左右とも6段階長さ調節可能・背胴側にホック式外装ポケット・完全自立型他のフリマサイトでも出品しているため、場合によっては削除する可能性があります。値下げ交渉・即購入歓迎しています。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···ナイロン



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