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【美品】HUNTER ハンター　ハーフレインコート　XS
商品番号 Q18951954002
商品名

【美品】HUNTER ハンター　ハーフレインコート　XS
ブランド名 ハンター
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界に名を馳せる英国の革新的伝統ブランド「HUNTER」が手掛けるデザイン・機能性抜群のレインコートです。スポーツメッシュの裏地で雨の日も快適に着こなせるだけでなく、縫い目のボンディング加工により、完全な防風防水を実現されております。アウトドアにはまり購入しましたが、1回しか着用機会がなかったので、出品します。【カラー】ピンク【サイズ】XS→日本だとSくらいかもしれないです。ゆとりあるので、ウエストの紐を締めるのもオススメです。【サイズ表】多少の前後はご容赦ください着丈:68cm袖丈:63cm2つポケットあり
http://narcologia.ru/goods/Taipei817271.html
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