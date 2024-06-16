【新品】apc アーペーセー　ロゴ　Tシャツ　ホワイト L

apcロゴ Tシャツになります。【商品特徴】・コットンジャージ.・ストレートカット.・縫い留められたバイアストリミングのクルーネック・胸にネイビーの'A.P.C.RUEMADAMEPARIS'刺繍・半袖・袖口、裾にステッチ・ユニセックス【カラー】ホワイト【サイズ】L170cm-175cm55-70kg身幅53cm着丈73cm袖丈20cmその他のアパレル用品はこちら↪︎#lengthvalley_selectshopJeanTouitouがA.P.C.（アー・ペー・セー）をスタートした1986年、彼のミニマルで都会的なデザインは、当時のパリで主流だった煌びやかで派手なファッションに逆行するものでした。そのスタイルは現在も変わらず、例えばブレトンストライプのセーターや遊び心溢れるスモックワンピース、ウェッジアンクルブーツなど、無駄を削ったシックな定番アイテムを揃えるA.P.C.は、スタイリッシュなカスタマーから人気を集めています。※海外並行輸入品となります。 運送中のタグの折れある場合がございます。ご了承下さい。



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