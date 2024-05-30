rosy luce FRENCH DOT CAMISOLE ロージールーチェ

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rosyluceロージールーチェFRENCHDOTCAMISOLE板野友美カラー:BLACKサイズ:MM:着丈40cm/バスト79cm※後ろはシャーリングのゴム仕様に変更/裾回り66cm一度だけ着用しました。