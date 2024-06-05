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120周年記念エレメントジップフロントシャツ
商品番号 G13150478026
商品名

120周年記念エレメントジップフロントシャツ
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材97‰コットン、3‰スパンデックスのミッドウェイトツイル。開閉キスエッジのジッパー式フロント、バインディング付き。デザインの詳細深いVネック。コントラストカラーのヨークと胸のつなぎ目。リブニットのサイドパネル。プリンセスシーム。シャツテールの裾。隠しスナップダウン襟。120周年記念のブランドロゴとラベリング。グラフィック120周年記念のブランドロゴ入りウーブンラベル。サテンステッチ刺繍のダイレクト刺繍。カラーワイン系。メーカー品番96750-23VW商品番号505154799原産国中国サイズL肩幅40バスト100袖丈18身丈67.5
http://narcologia.ru/goods/recuperation719921.html
http://narcologia.ru/goods/competitive322081.html
http://narcologia.ru/goods/freezer319498.html
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120周年記念エレメントジップフロントシャツ | www.carmenundmelanie.at
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