120周年記念エレメントジップフロントシャツ

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商品詳細
素材97‰コットン、3‰スパンデックスのミッドウェイトツイル。開閉キスエッジのジッパー式フロント、バインディング付き。デザインの詳細深いVネック。コントラストカラーのヨークと胸のつなぎ目。リブニットのサイドパネル。プリンセスシーム。シャツテールの裾。隠しスナップダウン襟。120周年記念のブランドロゴとラベリング。グラフィック120周年記念のブランドロゴ入りウーブンラベル。サテンステッチ刺繍のダイレクト刺繍。カラーワイン系。メーカー品番96750-23VW商品番号505154799原産国中国サイズL肩幅40バスト100袖丈18身丈67.5
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